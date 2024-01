Schüllerplatz in Koblenz-Lützel

Ein Film von Lutz Näkel

Wer von der Koblenzer Altstadt kommend auf der Balduinbrücke die Mosel überquert, der erreicht als erstes den Schüllerplatz im Stadtteil Lützel. Früher war der Schüllerplatz das pulsierende Zentrum der Gemeinde. Hier wurden die Holzstämme angelandet, die in Eifel und Hunsrück gefällt worden waren und dann die Mosel herunter trieben. Ein Teil des Holzes wurde in Form von Flößen den Rhein abwärts transportiert, der andere wurde gleich vor Ort zu Brettern verarbeitet, unter anderem im Sägewerk Schüller, daher der Name.

Lange bevor der Schüllerplatz seinen Namen bekam, stand hier die Peterskirche, in der im Jahre 1138 Geschichte geschrieben wurde: Damals wurde hier Konrad der Staufer zum römisch- deutschen König gewählt. Die Peterskirche gibt es schon lange nicht mehr, und der Schüllerplatz gilt heute nicht unbedingt als feine Adresse. „Ein sozialer Brennpunkt“, meint Polizeioberkommissar Wolfgang Düster. Seit einem Jahr schiebt er dreimal in der Woche Dienst in dem neu eröffneten Polizeibüro am Schüllerplatz.

Es gibt einiges für ihn zu tun, Gewaltdelikte sind hier nicht selten. Und trotzdem, der Polizist mag dieses Milieu mit alter Lützeler Tradition, Migranten, Kulturprojekten und einer Moschee. Multikulti im wahrsten Sinne, das sei der Schüllerplatz heute, sagt er.