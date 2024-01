Über Gründlich in Schoden

Ein Film von Oliver Wittkowski

Er hat was, der Blick auf das Weindorf Schoden, wie es von einer kleinen Saarschleife umflossen und umschlossen wird. Die Gemeinde an der unteren Saar hat viel von dem, was ein Dorf heute attraktiv macht: Freizeitwert mit Wander- und Radwegen, Gastronomie, gute Winzer, einen schönen alten Ortskern. Dennoch, wir wagen uns in den Randbereich der Gemeinde, wo es kein Traditionsgewerbe und keine historische Bausubstanz gibt: Im Neubaugebiet gibt es vielmehr eine Straße mit dem eigentümlichen Namen „Über Gründlich“ – so benannt nach einem alten Flurnamen für das lehmige Ackerland, das dort einst zu finden war. Mehr Historie gibt es dort nicht.

Seit 1998 wird „Über Gründlich“ bebaut – Neubauten, bei denen sich jeder nach seinen Vorstellungen verwirklichen darf: Der Bürgermeister, der selbst hier gebaut hat, ist stolz darauf, dass den Bewohnern hier so wenig gestalterische Auflagen wie möglich gemacht wurden. Bunt ist aber nicht nur die Gebäudegestaltung, sondern auch das Innenleben der Häuser: „Über Gründlich“ ist, gemessen an der Einwohnerzahl, die kinderreichste Straße des Dorfes: Eine Familie hat fünf Kinder, etliche andere sorgen mit zwei Kindern für den positiven Trend in der Einwohnerstatistik.

In etlichen Familien sind auch beide Eltern berufstätig. Morgens ab halb sieben wird daher etwas geboten in „Über Gründlich“: Jung und alt ziehen hinaus in die Welt, in die Schule oder zum Job - die eigentlich sehr lebendige Straße verwaist, bis abends endlich alle wieder zusammenkommen. Wir beobachten in der Straße mit dem etwas eigentümlichen Namen die typischen Herausforderungen des modernen mobilen Dorflebens.