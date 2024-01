Ein Film von Wolfgang Bartels

Wir besuchen die Dorfstraße in Hambach. Das Dorf liegt in der Nähe von Diez am Rande des Westerwaldes. Erstmals erwähnt wurde es im Jahre 1290. Heute zählt es knapp 500 Einwohner. Gab es früher fast in jedem Hause Landwirtschaft, so ist Hambach heute geprägt von stattlichen Eigenheimen, deren Besitzer ihr Geld auswärts verdienen. Heute gibt es nur noch einzigen Bauern: Udo Kröller. Der allerdings hat zwei Besonderheiten: Er ist Landwirt nur noch im Nebenerwerb. Und dazu setzt er auf „Öko“: er ist Bio-Landwirt. Im Hauptberuf ist er Verfahrenstechniker, doch vom Ackerbau kann er nicht lassen.

Den Wandel der Landwirtschaft kann man ganz am Anfang der Dorfstraße erleben – auf dem Rother Hof. In den achtziger Jahre wurden die Gebäude als Aussiedlerhof errichtet – doch mit der Landwirtschaft ist es vorbei. Wo einmal hundert Milchkühe untergebracht waren, stehen heute Reitpferde. Dieter Grün hat die Milchproduktion aufgegeben und nach einer Alternative gesucht. Jetzt kommen Reitfreunde aus den umliegenden Städten nach Hambach, um ihre Pferde unterzustellen oder Reitunterricht zu nehmen.

Ein Radwanderweg, der einfach „Die Wald- und Wiesentour“ heißt, bringt viele Gäste nach Hambach. Der Radweg führt über die Dorfstraße – zur Pausenstation auf halber Strecke. „Zum Kuckuck“ heißt die Gaststätte, die im weiten Umkreis bekannt ist. Den Namen hat die Gaststätte vom Sportverein „Kuckuck“. Der heißt so, weil ihn einst der Musikverein gegründet hatte. Bald jedoch wurde der Sportverein selbständig – also hatte sich der Musikverein ein Kuckucksei ins Nest gelegt. Die vielen Kuckucksuhren in der Gaststätte erinnern daran. Gastwirt Rolf Niestroj liebt die kleinen Kunstwerke – je kitschiger, desto schöner.