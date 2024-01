Kirchgasse in Windesheim

Ein Film von Elmar Babst

Sie ist eine der kleinsten Straßen von Windesheim – und heißt deshalb ja auch nur Gasse: Die Kirchgasse. Interessant für alle, dass gleich zwei Kirchen ihr Gesamtbild prägen: die evangelische und die viel jüngere katholische. Die ist deshalb auch größer, aber … .

Es gibt viele Fakten und vor allem Anekdoten über eine der ältesten Straßen des Ortes – und keiner kennt sie besser als Karl-Philipp Weimar.

Vor 76 Jahren in der Kirchgasse geboren, dann weggezogen, ist er heute wieder fast so oft „in seiner Gass`“ wie zu Jugendzeiten: auf Recherchetour. Denn Karl-Philipp Weimar schreibt ein Buch über die Kirchgasse: so wie sie einmal war – und so wie sie heute ist: es wird ein ganz schön dickes Buch.