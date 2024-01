Udler Straße in Schalkenmehren

Ein Film von Stefanie Fink

Die 600 Einwohner von Schalkenmehren, das malerisch am gleichnamigen Maar liegt, leben gut vom Tourismus. Fast 70.000 Urlauber, Wanderer und Naturfreunde kommen jedes Jahr in den Vulkaneifel-Ort und übernachten in den großen Hotels und den vielen privaten Ferienwohnungen.

Die gibt es auch in der Udler Straße, die den Ortskern mit der Ausfallstraße zum Nachbarort Udler verbindet. Eine Handvoll Alteingesessene lebt hier zum Teil schon in der dritten Generation; alle anderen sind zwangsläufig irgendwann neu zugezogen. Die "Frimen" (Fremde), oft junge Familien, machen ihr eigenes Ding, sagen die Ur-Schalkenmehrener. So leben sie miteinander, nebeneinander und auch ein bisschen aneinander vorbei in der Udler Straße.