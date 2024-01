Trierer Straße in Kell am See

Ein Film von Stefan Hartstang

Kirche von Kell SWR SWR -

In Kell im Schwarzwälder Hochwald, 30 Kilometer von Trier entfernt, wohnen knapp 2.000 Menschen. Ein Teil davon in der Trierer Straße, die sich von der Dorfmitte zur Bundesstraße hinzieht. Sie beginnt an der Ruwer, die in Kell noch ein kleiner Bach ist und leicht ansteigend zieht sie vorbei an Gaststätten, einem kleinen Laden, dem ehemaligen Schwesternheim und dem Kindergarten in Richtung Trier.

Gleich zweimal zweigt die Trierer Straße ab, wird von der Hauptstraße zur Nebenstraße und verändert sich zum Dorfausgang hin zum reinen Wohngebiet. 800 Meter Straße, etwas mehr als 50 Häuser und viele Menschen denen es hier gut gefällt. Aus dem Kindergarten hört man den Keller Nachwuchs rufen, aus einem Wohnhaus klingt eine Baritonstimme und an der Ruwer hört man es leise plätschern, denn in der alten Mühle die hier steht ist eine ganz besondere Bücherei in der auch auf die Kleinigkeiten geachtet wird.