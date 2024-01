Villenpromenade in Bad Ems

per Mail teilen

Ein Film von Heidrun Wieser

Bad Ems - ehemaliges Kaiserbad und weltbekannter Kurort. Reich, berühmt und schön, meist außerdem geadelt oder gekrönt war, wer im 19. Jahrhundert die "Kurhauptstadt Europas" besuchte. Ein mondäner Ort mit einzigartiger Bäderarchitektur, der auch bildende Künstler und Musiker anlockte. Das war einmal.

Vor etwa zehn Jahren wurde sich die Stadt ihrer Pracht wieder bewusst, erwachte aus einem langen Dornröschenschlaf und putze sich heraus. In der Villenpromenade ist jede Villa in bestem Zustand. Außer einer: Das ehemalige Hotel Balzer, in dem die Geliebte von Zar Alexander II. gerne weilte, ist ganz und gar verfallen, eine Ruine.

Glücklicherweise die einzige in der ausgesprochen schicken Straße, in der Russen neben deutschen Familien und Künstler neben Hotelgästen aus der ganzen Welt wohnen. Alle Villen haben Namen. Und dann gibt es noch ein Schloss. Darin hat Richard Wagner einst seinen "Parsifal" vollendet. Und heute ist – zumindest sechs Monate im Jahr – wieder Leben im Schloss: Stipendiaten aus verschiedenen Kunstrichtungen toben sich künstlerisch aus und beziehen nicht selten auch die Villenpromenade in ihre Aktionen mit ein.