Am Röhrbrunnen in Dorn-Dürkheim

Ein Film von Rosetta Reina

Sie liegt im Herzen des anmutigen Winzerdorfes Dorn-Dürkheim: die Straße "Am Röhrbrunnen". Tagsüber mutet die Straße ruhig an, doch der Schein trügt. Viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Lebensschicksalen geben der Straße ein farbenfrohes Gesicht. Unter den 950 Einwohnern ist Achim Ribbeck einer der prominentesten: Er ist ein richtiger Künstler, mit einer 300 Quadratmeter großen Arbeitsscheune in der meterhohe Menschenskulpturen aus Holz stehen, Dorn-Dürkheim ist für ihn erste Wahl, was die Work-Life-Balance angeht - ausgeglichen und zufrieden zu leben und zu arbeiten. Er ist zugezogen vor 12 Jahren, fühlt sich hier gut aufgenommen.

Das bestätigt sein Nachbar am Röhrbrunnen, Alexander Siemenc. Der Oldtimer-Restaurator und Opelclub-Vorsitzende zog aus Hessen nach Rheinhessen, das Preis-Leistungs-Verhältnis beim Hauskauf und die Freundlichkeit der Dorn-Dürkheimer waren nicht zu toppen. Er will hier nie wieder weg. Genauso wenig wie die Klebers samt ihren zwei Pferden. Sie fahren regelmäßig mit der Kutsche aus, lieben die Ruhe der Straße und die Weiten Rheinhessens. Hier lässt es sich alt werden. Das kann Siegfried Haugner nur bestätigen. Er ist bereits 81 Jahre alt, kaufte vor 50 Jahren das Haus bei seiner Heirat. Dorn-Dürkheim ist seine zweite Heimat, denn er kam als 18jähriger erst ins Dorf, als Kriegsflüchtling, aus Schlesien vertrieben.

Sein Haus liegt nur wenige Meter vom Tanzlokal Leib entfernt, dem heutigen Fliesengeschäft Blaum. Dort haben sich Blaums, gebürtige Dorn-Dürkheimer, eingekauft und wohnen und arbeiten nun in dem alten Tanzsaal. Eine der vielen Geschichten aus der Straße "Am Röhrbrunnen", die mittlerweile keinen Brunnen mehr hat.