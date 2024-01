Pariser Straße in Kaiserslautern

per Mail teilen

Ein Film von Kathrin Mathes

Kaiserslautern – das ist vor allem der FCK. In seinen besseren Zeiten haben beim 1. FC Kaiserslautern schon Weltstars gekickt. Und auch ein anderer Mann von Welt war schon in der Pfalzstadt, nämlich Napoleon. Mit seinen Truppen ist er über die Pariser Straße marschiert.

Sie ist die längste Straße in Kaiserslautern und hat schon viel erlebt. Paraden während der Kriegszeit, später große Demonstrationen. Sie verbindet den Ost- und den Westteil der Stadt. Lange Zeit hat sich hier das Leben abgespielt. Unzählige Läden und Handwerker-Geschäfte waren in der Pariser Straße angesiedelt. Einzig und allein ein Frisörladen hat all die Jahre überlebt. Ansonsten hat die Pariser Straße nicht mehr viel von damals. Leer stehende Geschäfte, Table- Dance-Bars, Spielhöllen oder Imbissläden. Das ist sie heute - die Pariser Straße.

Aber schaut man genauer hin, dann sie nicht nur heruntergekommen. Sie hat ohne Zweifel Besonderes. Sie ist bunt, multikulti, vom Obdachlosen bis zum Porschefahrer treffen sich hier alle Schichten aus Kaiserslautern. Und bald bekommt die Pariser Straße sogar ein neues Prachtstück. Am Anfang der Straße entsteht in den nächsten zwei Jahren die neue Einkaufsgalerie.