Wir sind in der Ahrtalstraße von Antweiler. In der Nähe von Adenau liegt die kleine Gemeinde und der Nürburgring ist hier vor allem im Sommer zu spüren. Dann fahren auf der Ahrtalstraße die Motorradfahrer und Motorsportfans, die bei ihrem Ringbesuch auch eine Runde an der Ahr entlang drehen. Die Ahrtalstraße in Antweiler ist die längste Straße in dem Eifeldorf mit seinen 600 Einwohnern. Auf 1200 Metern wechseln sich Geschäfte mit aufwändig renovierten Gebäuden ab, aber auch mit heruntergekommenen Häusern, an denen keiner mehr Interesse hat.

Die Ahrtalstraße ist die "Geschäftsstraße" für die nähere Umgebung - Metzger, Bäcker und ein Blumenladen sind hier ebenso angesiedelt wie zwei Gaststätten. Und seit letztem Jahr hat auch eine Künstlerin aus dem Dorf in der Ahrtalstraße ihre Galerie eröffnet.