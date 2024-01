Ein Film von Uwe Reiter

Gelsdorf liegt am Rand von Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Bonn im Kreis Ahrweiler. Der Ort gehört zur Gemeinde Grafschaft. Er ist heute nur einer von 11 Ortsbezirken der Gemeinde, dennoch merkt man ihm schon an, dass er 1359 die Stadtrechte bekommen hat. Gelsdorf hat eine dörfliche und eine städtische Seite. Nirgendwo sieht man das so gut wie in der Burgstraße: Wo Kirche und Burg stehen, wirkt sie städtisch, hinter den Häusern, mit ihren Höfen und Gärten, ländlich.

Die Burgstraße in Gelsdorf müsste eigentlich Schlossstraße heißen, denn sie führt tatsächlich an einem Schloss vorbei und nicht an einer Burg. Früher war da mal eine Burg und deshalb blieb die Burgstraße immer die Burgstraße, obwohl das Schloss längst zum Wahrzeichen von Gelsdorf geworden ist. Die Straße hat durchaus Überraschendes zu bieten.

Es gibt zum Beispiel einen Chicorée-Treibbetrieb, einer von etwa 30 in ganz Deutschland. Außerdem eine Schreinerei, die sich das hohe Ziel gesetzt hat, die Vorstellungen und Wünsche ihrer Kunden in ganz individuelle Möbelstücke umzusetzen. Die Menschen hier sind freundlich und zugänglich, es macht ihnen Spaß in der Burgstraße zu wohnen.