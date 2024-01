per Mail teilen

Ein Film von Sabine Schäfer

Blick auf Stipshausen

In der Träb - eine unscheinbare Straße auf den ersten Blick. Aber in dieser Straße ist richtig viel los. Vor allem im Lebensmittelmarkt der Familie Nitsch. Uwe Nitsch hat den Laden mit 53 Jahren von seiner Mutter übernommen. Heute ist seine Tochter mit im Betrieb und unterstützt den Bäckermeister. Sie fährt in Stipshausen die Brötchen aus.



Brötchen hat zum Beispiel Architekt Rüdiger Bill bestellt. Sein Ferienhaus ist die alte Mühle in Stipshausen. Am Wochenende verbringt er hier seine Freizeit. Manchmal kommt auch Enkel Nico mit.

Landwirte in Stipshausen bei der Arbeit

In der Träb ist eine Straße voller Gegensätze. Hier leben Jung und Alt und Mensch und Tier zusammen. Tiere gibt es bei Landwirtin Ludwina Loch. Die 80-jährige Bäuerin hat immer noch Milchvieh und betreibt Ackerland. Die harte Arbeit, so behauptet sie selbst von sich, hält die rüstige Bäuerin fit. Hilfe bekommt sie von ihrem Sohn Alfons Loch.

Die Straße "In der Träb" in Stipshausen

Bei Familie Schwab befinden sich sogar Raubtiere im Schuppen - Puma, Tiger und Co. Die Rede ist von Oldtimer-Traktoren, die der Maschinenbaumeister eigenhändig restauriert hat.

Eins ist in der Straße sicher: Hier kennt jeder jeden und das ist, laut den Anwohnern, auch gut so.