Hauptstraße in Wassenach

Das Naherholungsgebiet direkt vor der Haustür - in dieser Lage liegt Wassenach. In der Nähe von Laacher See und Eifeler Vulkansee hat die 1.200-Einwohner-Gemeinde neben dem neu gestalteten Dorfplatz mit Einkaufszentrum zudem ein buddhistisches Meditationszentrum zu bieten.