Ein Film von Markus Böswald

Kirchenthing mit der Kirche St. Peter

Der "Kirchenthing" im Ort Stadecken, in der rheinhessischen Gemeinde Stadecken-Elsheim ist ein Platz der Freude: Hier feiert der Ort jedes Jahr seine Kerb und hunderte von Hochzeitspaaren stießen unterhalb der Kirche von St. Peter schon auf ihr Ja-Wort an.

Der Kirchthing ist aber auch ein Platz der Trauer: Im Jahr 2010 gedachte Stadecken-Elsheim hier dem Opfer der Love-Parade Tragödie.

Trotz vieler Veränderungen in den vergangen Jahrzehnten ist der Mittelpunkt von Stadecken weiter Zentrum des Lebens: ein Nebenerwebswinzer macht auf Lyriker, ein Halbschotte eröffnete das kleinste Pub in Deutschland und eine Künstlerin erfüllt sich in der ehemaligen Bäckerei ihren Traum vom Atelier mit Kindern.

Die Gesichter hinter den vielen Dorfgeschichten vom Kirchenthing in Stadecken-Elsheim.