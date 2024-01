Moselstraße in Briedern

Ein Film von Stefan Hartstang

Hierzuland in der Landesschau Rheinland-Pfalz fährt dieses mal an die Mosel. Und zwar geht es in die Gemeinde Briedern, nur wenige Kilometer von Beilstein entfernt. Auch die Moselmetropole Cochem ist in einer Viertelstunde erreichbar. Briedern ist eins von den Moseldörfern, durch die der Verkehr nicht mehr mitten hindurch geht.

Eine Umgehungsstraße zieht seit den 80er Jahren oberhalb des Dorfes vorbei und wer, von Cochem kommend, ins Dorf möchte, der schafft dies entlang der Moselstraße.

Werft der Familie Kolb SWR SWR -

Der Radweg und die Moselstraße führen vorbei an Gaststätten, die zur Rast einladen, vorbei an der Kirche von Briedern, an Anglern, die hier den Tag genießen und vorbei an der Werft der Firma Kolb, die hier ihre Moselausflugsschiffe wartet, repariert und baut.

Ein Familienbetrieb, der mit seinen Booten auf der ganzen Mosel unterwegs ist.

Und am Ende der Moselstraße können sich Camper, die mit ihrem Wohnmobil unterwegs sind, über einen Stellplatz freuen. Direkt an der Mosel, mit Blick auf die Weinberge, die die Ufer des ruhig dahinfließenden Flusses säumen.