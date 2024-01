Ein Film von Utz Kastenholz

Wartenberg-Rohrbach ist ein langgestrecktes Dorf im Donnersbergkreis. Es gehört zur Verbandsgemeinde Winnweiler. An der Westseite des Doppeldorfs verläuft die Kaiserstraße, die einst Napoleon als Verbindung zwischen Mainz und Paris anlegte, die heutige L401, parallel zur A63. Im Ortszentrum wird gerade ein neues Gemeindehaus gebaut, das Feuerwehrhaus ist schon fertig.

Der Schlossberg in Wartenberg-Rohrbach SWR SWR -

Der Name Schlossberg deutet es an: hier stand einmal eine Burg. Von ihr ist nur der Straßenname Schlossberg erhalten. Am Anfang der Straße liegt ein erstklassiges Hotel: Die Mühle am Schlossberg - ein Ort für Tagungen, Hochzeiten und Gourmets. Moderner Chic und Tradition liegen hier dicht beieinander.

Alte und junge Schlossbergbewohner berichten vom Lebensgefühl in ihrer Straße: eine 81-jährige, die noch in dem Haus lebt, in dem sie geboren wurde, ein umtriebiger Heimwerker, eine junge Familie mit vier Kindern und die Besitzer der alten Mühle. Sie berichten vom Abenteuer, eine verfallene Ruine in einen Ort der gehobenen Gastronomie zu verwandeln.