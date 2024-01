Ein Film von Fatma Aykut

Dass ein Winzerort Besucher auch von auswärts anlockt, ist nichts überraschendes. Wenn die Besucher aber fast 10.000 Kilometer weit anreisen, stellt sich die Frage: WARUM? Die Antwort gibt es in der Hauptstraße in Klüsserath. Die Hauptstraße hieß früher Moselweinstraße, denn sie führt parallel zur Mosel und liegt an einer Steillage. Die Rebstöcke reichen bis in die Vorgärten der Bewohner an der Hauptstraße. Doch die Besucher aus Brasilien kommen nicht nur wegen des guten Weins.

In der Hauptstraße steht ihre Geschichte, ihre Wurzel und Herkunft, in Beton gegossen. Hier steht das Geburtshaus von Wilhelm Winter, einem Mann, der vor über 200 Jahren auszog in die weite Welt, in Südbrasilien landete und genau 9520 Kilometer von Klüsserath entfernt eine Stadt gründete, Winterschneiss. Seit 2010 gibt es eine Städtepartnerschaft zwischen Winterschneiss und Klüsserath. Die Brasilianer schwärmen von der Gastfreundschaft der Klüsserather.

Doch Jo Graf hat lange Zeit nur die kalte Schulter zu sehen bekommen. Der Österreicher betreibt die einzige Dorfkneipe in Klüsserath, in der Hauptstraße. Inzwischen ist er mit allen per Du. Wie er das geschafft hat, wie eine 86-jährige Frau aus dem FF noch zahlreiche Gedichte rezitieren kann und warum es in Klüsserath an 365 Tagen im Jahr weihnachtet, das alles erfahren wir im Hierzuland aus der Hauptstraße.