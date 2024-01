per Mail teilen

Ein Film von Christian Gallon

Die Emserstraße in Diez ist eine, die schnörkellos zum Ziel führt. Geradlinig mit einem Gefälle von neun Prozent führt sie ihre Verkehrsteilnehmer auf schnellstem Wege direkt nach Diez. Als Teilstück der B 417 ist sie auch eine wichtige Straße.

Konnten die Kinder in den 1950er Jahren noch auf der Emserstraße spielen, verkehren heute minütlich PKW, Laster und Motorräder auf ihr – am Tag rund 7.500. Hinter dieser hektischen und lauten Welt in der Emserstraße befindet sich eine beschauliche und natürliche: hinter den Häusern. Die zum Teil riesigen Gärten bieten ihren Besitzern vielerlei Möglichkeiten, ihre vor allem kreativen Eigenschaften auszuleben.

So zum Beispiel Karin Benthien. Die Künstlerin nutzt die rund 1.700 Quadrameter ihres "Zaubergartens" für ihre Skulpturen aus Holz und Stein. Seit 15 Jahren kreiert sie Köpfe aus Ytong-Steinen und arbeitet aus Holzstämmen körpergroße Figuren.

Die 60-Jährige holt seitdem all das kreative nach, was sie jahrelang als Bürokauffrau, Hausfrau und Mutter nicht ausleben konnte. Auch das Maler-Ehepaar Herr hat in der Emserstraße sein ganz eigenes Refugium gefunden. Gretelore zeichnet vornehmlich Schwarz-Weiß-Porträts. Während Ehemann Willi hauptsächlich mit Öl- und Aquarellfarben Natur- und Landschaftsbilder gestaltet, im eigenen häuslichen Atelier bei klassischer Musik oder eben auch im Grünen - ihrem "Künstler-Garten".

Einer, der sich richtig freut über den ganzen Verkehr ist Jean-Pierre Thouviot. Der französische Koch arbeitet seit 36 Jahren in Deutschland, besitzt eine eigene Gastronomie in Aarbergen und übernimmt jetzt die seit langem leer stehende Gaststätte in der Emserstraße.

Dort bietet er mit seinem Restaurant "Filou" deutsch-französische Küche und verzaubert seine Gäste mit Eigeninterpretationen berühmter Chansons. So erhält sie einen erneuten kreativen Schub und ein weiteres Stückchen Lebensqualität – die Emserstraße in Diez.