Kirchstraße in Kirrweiler

Ein Film von Gabi Keller

Kirrweiler liegt in der Vorderpfalz nahe der Weinstraße und hat 2.100 Einwohner. Das Dorf ist wegen seiner Spitzenweine bekannt. Außerdem hat es einen attraktiven, historischen Ortskern. Vor allem in der Kirchstraße erinnern noch viele Bauwerke an die wechselvolle Geschichte von Kirrweiler: In einem Wasserschloss residierten die Fürstbischöfe von Speyer.

Das Schloss wurde zwar während der französischen Revolution zerstört. Doch imposante Nebengebäude blieben erhalten: Zum Beispiel der "Edelhof", heute ein beeindruckendes Dorfgemeinschaftshaus. Gegenüber bilden Kirche und Pfarrhaus ein wunderschönes barockes Ensemble. Im malerischen Pfarrgarten wachsen nicht nur Heilkräuter, sondern auch seltene mediterrane Pflanzen und Bäume.

Außerdem lebte bis Anfang des letzten Jahrhunderts eine kleine Gemeinde pfälzischer Juden in der Kirchstraße. Erhalten geblieben ist die Mikwe, ein Bad, in dem sich die gläubigen Juden rituell gereinigt haben. Einige dieser historisch interessanten Orte werden die Kulisse sein für das "Stationentheater".

Kirrweilerer Bürger sammeln derzeit Informationen und Geschichten, die sich unter anderem in der Kirchstraße ereignet haben. Die Profis des Chawwerusch-Theaters schreiben dieses Material um zu kleinen Szenen, die dann von etwa 100 Dorfbewohner gespielt werden - draußen auf der Straße, vor den historischen Gebäuden.