Zur Schweiz in Strohn

Ein Film von Frank Hisam

Strohn liegt in der Vulkaneifel und das spürt man nahezu auf jedem Meter im Ort. Überall sind kleine und größere Lavasteine aufgebaut. Die heißflüssige Erdgeschichte der Region wird mitten in Strohn im Vulkanhaus erklärt. Die größte Attraktion, die sich ganz nebenbei besichtigen lässt, ist die so genannte „Lavabombe“, ein 120 Tonnen schwerer fast kugelrunder Lavastein.

In Strohn ist „Zur Schweiz“ keine geographische Richtung in den Alpen, so heißt eine kurze aber sehr interessante Straße im Ort. An ihr liegt nicht nur die riesige Lavabombe, sie ist auch die Adresse von zwei Mühlen, der alten Schule und des Bürgerhauses. Eine der Mühlen ist sogar noch funktionsfähig. Auch wenn heute nur noch Strom produziert wird - der Müller muss nur einen Riemen umlegen und schon rattert die Getreidemühle wie früher.

Die Grundschule ist vor vier Jahren geschlossen worden. Jetzt wird sie zu einer Feriendomizil umgebaut – von zwei Familien aus Rotterdam. Und warum heißt die Straße „Zur Schweiz“? Sie führt in das wilde Tal des Alfbaches, mit fast-alpinen Felsformationen.