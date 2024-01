Kirchplatz in St. Johann

per Mail teilen

Ein Film von Tina Bonin

Für den einen ist er ein Ort der Musik, für andere das lauschige Plätzchen für ein gutes Glas Wein, manch einer führt auf ihm seine Schafe spazieren oder aber die alte Rennmaschine; all das ist möglich auf dem Kirchplatz in Sankt Johann. In der Mitte strahlt die frisch restaurierte Johanniskirche und drumherum und innendrin spielt das wahre Leben der Sankt Johanner.

Wie zum Beispiel das des 16jährigen Philipp John, der den Kirchplatz mit seinem Orgelspiel bezaubert. Oder das der Fotografen-Familie Dieth-Schröder, die als "Zugezogene" den "Ureinwohnern" mit der Kamera begegnet sind und so das ursprüngliche Dorfleben sichtbar gemacht haben.

Ein Haus weiter wohnen die Schafe der Familie Hottum, die ein tierischer Teil der Dorfgeschichte sind. Gegenüber hat sich ein Sankt Johanner Ehepaar ein wahres Refugium geschaffen. Manfred Held hat fast jeden Stein seines Anwesens schon mal in der Hand gehabt. Das Resultat: liebevoll restaurierte Gebäude, ein Atelier und eine Werkstatt, wie man sie selten sieht.