Kegelbahnstraße in Bermersheim v.d. Höhe

Ein Film von Harald Hort

Bermersheim ist ein schmuckes Weindorf von gerade mal 400 Einwohnern. Es liegt nördlich von Alzey in Rheinhessen. Hier soll im Jahr 1098 die heilige Hildegard von Bingen geboren worden sein. Ob damals schon das Kirchlein im Ort stand, das heute als die Taufkirche der Heiligen Hildegard bezeichnet wird, ist jedoch unter Historikern umstritten. Der Chorturm stammt erst aus dem Jahr 1141, der Rest des Gebäudes ist noch jünger.

Nicht weit von der Kirche führt die Kegelbahnstraße etwa 130 Meter bergauf zur K 13, der Durchgangsstraße Richtung Alzey. Niemand in Bermersheim erinnert sich jedoch an eine Kegelbahn an dieser Stelle.

Im ganzen Ort gibt es kein Gasthaus mehr. Dafür wird um so mehr gefeiert, in den Vereinen oder auch im privaten Kreis. Hermann Hummel wohnt seit 45 Jahren in der Kegelbahnstraße. Es ist Hobby-Fotograf und den "Fotofreunden Alzey" angeschlossen. Für unsere Sendung schaut er sich "seine Straße" zum ersten Mal durch den Sucher seiner Kamera an. So entdeckt er seine Nachbarn neu und gleichzeitig lernen die Zuschauer sie kennen:

Etwa den Winzer, der ein noch viel leidenschaftlicher Jäger ist und, wenn es brennt, als ehrenamtlicher Feuerwehrmann mit der "Notfall-Schubkarre" ausrückt. Den zugezogenen Zahnarzt, der sich in den rheinhessischen Bauernhof verliebt hat und dort zum leidenschaftlichen Sammler wurde. Die Feierabend-Autowerkstatt nebenan, in der nicht nur geschraubt, sondern manchmal bei einem Schoppen, genau so leidenschaftlich diskutiert wird.