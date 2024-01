Rheinstraße in Niederwerth

Ein Film von Christian Jakob

Der Ort Niederwerth in der Nähe von Koblenz ist einzigartig in Deutschland. Der Grund: Er liegt auf der Rheininsel Niederwerth und ist damit das einzige Dorf auf einer Flussinsel in Deutschland. Weithin bekannt ist die Insel mit Dorf für ihren Spargel und die Erdbeeren.

Die bedeutendste und bekannteste Straße im Dorf Niederwerth ist die Rheinstraße. Sie ist der Mittelpunkt der Insel. Als es noch keine Brücke gab, ist von dort die Fähre ans Festland abgefahren. Das ehemalige Kloster befindet sich an der Rheinstraße, genauso wie die zentrale Gaststätte, in der sich das komplette Vereinsleben der Insulaner abspielt.

Die Menschen in Niederwerth lieben ihre Rheinstraße, obwohl sie immer wieder vom Hochwasser überschwemmt wurde und keine Prachtstraße im eigentlichen Sinn ist. Am meisten über die Insel erfahren, kann man übrigens von einer kleinen Gruppe Senioren, die sich täglich in der Rheinstraße trifft und sozusagen direkt an der Uferpromenade das Leben der Rheinstraße beobachtet – seit vielen Jahren.