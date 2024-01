Hohlstraße in Niederwörresbach

Ein Film von Elmar Babst

Niederwörresbach liegt in einem Seitental der Nahe, nicht weit von Idar-Oberstein entfernt. Idar-Oberstein? Genau – auch in Niederwörresbach hat die Edelsteinschleiferei eine große Tradition, doch der Wandel könnte zurzeit nicht größer sein. Der eine stieg vor kurzem aus: als gelernter Edelsteinschleifer hat Sebastian Moser in der Hohlstraße ein Tattoo-Studio eröffnet. Die Grundlage der Figurgestaltung hat er schon am Edelstein gelernt – nun setzt er das gelernte auf menschlicher Haut um.

Dafür ist Klaus-Peter Georg ein echter Quereinsteiger: der gelernte Metzger hat sich im Betrieb seines Schwiegervaters zu einem Kugel- , oder wie man in Niederwörresbach sagt, Klickerschleifer ausbilden lassen. Zwei Niederwörresbacherinnen, die noch zur Schule gehen, haben etwas ganz Großes vor: sie haben sich für die Rope-Skipping-Weltmeisterschaft in Florida qualifiziert. Kein Wunder also, dass für die beiden zurzeit eher das Training im Leichtathletik-Leistungszentrum in Niederwörresbach im Fokus steht als die Erledigung der Hausaufgaben.