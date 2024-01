Ein Film von Heidrun Wiesner

Im Kirchweg in Nisterberg steht - natürlich - eine Kirche, oder besser eine Kapelle: die Kapelle Nisterberg. Sie steht da seit 850 Jahren. Einst war sie das einzige Gebäude weit und breit. Zisterziensermönche hatten sie erbaut, quasi als eine Art Vorhut für das Kloster Marienstatt. Um sie herum war nichts, noch nicht mal eine Kirchstraße. Erst 100 Jahre später siedelten sich Menschen um die Kirche herum an. Und dann gab's immerhin schon einen Weg, der zur Kapelle führte, einen Wiesenweg ohne Namen.

Noch sehr viel später bauten Menschen Häuser ziemlich dicht an die Kirche heran. Da mussten sie auf vieles achten, denn die Kirche stand und steht unter Denkmalschutz und niemand darf in ihrer Nähe bauen, wie er will. Immerhin gibt's seitdem eine richtige Straße - den Kirchweg. Und manchmal ist er wirklich ausgelastet - wenn die Nisterberger feiern, etwa das 750jährige Bestehen ihres Dorfes. Dann feiern sie - na klar - rund um ihre Kapelle herum: auf der Kirchstraße. Übrigens, Nisterberg liegt an dem kleinen Bach Nister oben auf einem Berg auf 580 Metern.

Es ist der höchstgelegene Ort im Landkreis Altenkirchen. Abgeschlossen von großen Verkehrswegen und Städten, leben hier 380 Westerwälder. Denen sagt man im Allgemeinen ja Verschlossenheit und Vorsicht im Umgang mit Fremden nach. Und wer durch das Dorf fährt, kann diesen Eindruck auch gewinnen - kaum ein Mensch ist auf der Straße. Aber so ist das in einem Dorf, in dem "nur" gewohnt wird: ruhig und beschaulich. Es sei denn, die Nisterberger haben mal was zu feiern.