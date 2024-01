Bachstraße in Steffeln

per Mail teilen

Ein Film von Margit Kehry

Steffeln gehört zur Verbandsgemeinde Obere Kyll. Rund 650 Einwohner wohnen in dem kleinen Ort mitten in der Vulkaneifel. Hier ist man besonders stolz auf das rege Vereinsleben und den Zusammenhalt der Bürger. Steffeln hat einen Sportverein, einen Musikverein, einen Theaterverein und auch der Eifelverein hat dort eine eigene Ortsgruppe.

Die Bewohner der idyllischen Bachstraße tun sich in Sachen Vereinsengagement besonders hervor. Fast jeder, ob jung oder alt, ist in mindestens bei einem Verein als aktives Mitglied dabei oder hilft bei der freiwilligen Feuerwehr. Kein Wunder, dass die Menschen in der Bachstraße sich alle gut kennen - und doch Individualisten bleiben.

Jeder hat sein Haus nach seinen eigenen Vorstellungen gestaltet. Der eine modern, der andere hat alte Bausubstanz liebevoll renoviert. In alten Zeiten säumten Bauernhöfe die Straße, in der mitten drin der Bach floss. Heute hat die Bachstraße sich den Zeiten angepasst, jedoch ohne ihr Herz zu verlieren.