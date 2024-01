Ein Film von Christian Gallon

Leicht geschwungen kommt sie daher - kombiniert mit einem farbfrohen Äußeren: die Hauptstraße in Höringen. Viel Grün schmückt das Straßenbild der rund drei Kilometer langen Straße der rund 700 Einwohner zählenden Gemeinde in der Nordpfalz. Ältester Bewohner der Hauptstraße ist Ludwig Denzer. Der 87-jährige ehemalige Landwirt ist gebürtiger Höringer. Die Hauptstraße kennt er seit frühester Kindheit. Heute ist er nach wie vor täglich auf ihr unterwegs – zu Fuß zum Einkaufen. „Bürgerlädchen“ nennt sich das einzige Geschäft im Ort, das vier engagierte Höringer abwechselnd die Woche über betreuen. Vor allem die älteren Bewohner sind glücklich, dass sie hier seit 1994 wieder all das einkaufen können, was man für den täglichen Bedarf so braucht – so wie das auch in den vielen Jahrzehnten zuvor der Fall war. Und das „Bürgerlädchen“ lädt auch zum Plausch ein.

Ein weiterer Kommunikationstreffpunkt in der Hauptstraße ist das Bauerncafé von Anita Gebhardt. Die 43-jährige leitet mit ihrem Mann den landwirtschaftlichen Hof. Von Freitag bis Sonntag - jeweils abends – steht sie außerdem in der Küche ihres „Bauerncafé“ und backt Flammkuchen, brät Schnitzel oder bereitet leckere Kuchen zu. Die gelernte Hauswirtschaftsmeisterin startete 2008 ihren Versuch, Kulinarisches unter die Dorfbevölkerung zu bringen: Ein Versuch, der seitdem mit großem Zuspruch belohnt wird – u.a. auch von Ludwig Denzer, der regelmäßig hier sein Bierchen trinkt.

Familiär geht es bei Familie Schording am Ende der Hauptstraße zu. In fünfter Generation leitet Karl Schording den Kachelofenbetrieb. Gemeinsam mit seinem Vater übt er auch noch die manuelle Kachelofenbauweise aus. Passend zur traditionellen Firmenphilosophie befindet sich der Betrieb in einem alten Bauernhof. Und auch für die Kundschaft aus der ganzen Region ist die Lage ideal: direkt an der Straße – der Hauptstraße in Höringen.