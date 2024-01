Mühlenstraße in Nomborn

Ein Film von Thomas Keck

Eigentlich ist die Mühlenstaße ja eher eine der kürzeren Straßen in Nomborn. Von der Hauptstraße bis zum Ortsrand säumen nur eine Handvoll Häuser ihren Weg. Ein paar Familien wohnen hier und genießen die Ruhe des Westerwaldes. In den Wald kommt man tatsächlich, wenn man den Ort verlässt und die Straße einfach weitergeht. Vorbei an der Grillhütte des Dorfes führt der Weg hinunter ins Eisenbachtal, und dort liegen zwei Mühlen, die Kautenmühle und die Studentenmühle.

Von den Mühlen hat die Straße ihren Namen, und die Studentenmühle – übrigens kein Treffpunkt für angehende Akademiker, sondern ein „Historisches Landhotel“ – liegt zwar einen guten Kilometer außerhalb des Dorfes, aber tatsächlich noch in der Mühlenstraße. So gesehen dürfte die eigentlich so kurze Mühlenstraße in Wahrheit die wohl längste Straße von Nomborn sein. Und eine der schönsten obendrein.