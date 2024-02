Weinstraße in Niederburg

per Mail teilen

Ein Film von Elmar Babst

Niederburg liegt auf den Hunsrückhöhen über Oberwesel mit herrlichem Blick auf den Rhein. Wein wurde dort auch angebaut, bis zur Jahrtausendwende hatten die Niederburger sogar eine eigene Winzergenossenschaft. Das ist vorbei, die Weinstraße gibt es aber immer noch. Die Räume der Winzergenossenschaft hat der angrenzende Dachdeckerbetrieb gerne übernommen.

Die Bewohner der Weinstraße trinken auch gerne ein gutes Glas – am liebsten beim „Stuhlgang“. Was sich etwas ungewöhnlich anhört ist das regelmäßige Zusammentreffen der Straßengemeinschaft, um Themen zu erörtern: z.B. wie das jährliche Straßenfest gestaltet werden soll, oder wer bei unserer Sendung „Hierzuland“ mitmachen will.

„Stuhlgang“ deshalb, weil jeder der Teilnehmer seinen eigenen Stuhl von zuhause mitbringt – und im Sommer durch dieses „sit-in“ den Durchgangsverkehr beim Treff mitten auf der Weinstraße blockiert. Das stört deshalb keinen, weil ja fast alle selbst im großen Rund sitzen.