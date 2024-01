Auelstraße in Stadtkyll

Ein Film von Peter Thielen

Es ist so eine Sache mit der Bekanntheit. Sie kann ein Aushängeschild sein oder auch ein Markenzeichen, aber manchmal eben leider auch ein wunder Punkt. So ist es in der Stadtkyller Auelstraße. Das bekannteste Gebäude der Straße und des ganzen Dorfes ist das ehemalige Hotel am Park. Doch es hat sich eine unrühmliche Bekanntheit erworben. Das Haus ist eine Millionenpleite, ein Skandal und eine Katastrophe für den Ort.

Seit fünf Jahren steht das Hotel samt angeschlossenem Schwimmbad nun leer. Niemand will den riesigen Investoren-Komplex mit mehr als 300 Betten haben, so scheint es. Schlechte Investitionsplanung und Misswirtschaft über Jahre haben das Projekt zum Scheitern gebracht. Doch aufgeben gilt nicht, lautet das Motto in der Auelstraße von Stadtkyll. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Ortsbürgermeister Halard Schmitz. Und dass es irgendwann wieder aufwärts gehen muss, das sagt er auch. Dass man in der Auelstraße mit Problemen umgehen kann hat die Geschichte gezeigt. Die Straße hatte immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Leerstände und Strukturprobleme sind hier keine Fremdworte. Doch die Auelstraße hat sich „berappelt“ und ist auf einem guten Weg.

Neue Hoffnungsträger der Straße sind zum Beispiel Emel Juchmes Basak und Nadine Heck. Die beiden Friseur-Meisterinnen haben sich vor fünf Jahren hier selbständig gemacht und sind erfolgreich. Und einen Dauerbrenner, was den Erfolg angeht, gibt es in der Auelstraße auch noch. Hildes Imbiss ist seit 40 Jahren eine „Pommes-Bude“ der Extraklasse, und das schon in der dritten Generation. Selbst Promis wie der TV-Moderator Frank Elstner sind hier gern gesehene Gäste. Mittlerweile schmeißt Hildes Enkel Christian den Laden und er ist mit 26 Jahren nun der jüngste Geschäftsinhaber der Auelstraße.