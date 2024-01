Am Lindenplatz in Schwegenheim

per Mail teilen

Ein Film von Katharina Pfänder

Schwegenheim ist ein kleiner Ort in der Pfalz, geprägt von der Landwirtschaft. Die besondere klimatische Lage, zwischen der Haardt, also dem Pfälzerwald und dem Rhein lassen Obst und Gemüse schon früher reifen, wie zum Beispiel Radieschen, Salate, Kartoffeln, Erdbeeren, Spargel, sogar Mandeln und Honigmelonen. Schwegenheim gehört dem Landkreis Germersheim an und hat rund 3000 Einwohner. Stolz sind die Schwegenheimer auf ihre 1000 jährige Geschichte und die liebevoll hergerichteten Bauern- und Fachwerkhäuser.

"Am Lindenplatz" ist wie ein kleines Wäldchen mitten im Ort. Einst stand dort der Freiheitsbaum, dann folgten 24 weitere Linden.

Der bekannte Tropetensolist Helmut Erb hat sich Am Lindenplatz vor mehr als 30 Jahren niedergelassen. Mit seiner Frau baute er den ehemaligen Gasthof "Zum Römer" aufwändig um. Ein neues Umbauprojekt findet man im Haus Nummer 8. Die junge Familie Gutknecht hat mit der Sanierung noch einiges vor sich.