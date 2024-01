Ein Film von Stefanie Hinzen

Es geht ruhig zu in der Hauptstraße in Dedenbach. Fast verschlafen wirkt sie, so als sei die Zeit stehen geblieben – und das stimmt sogar: Frau Wiehl hat eine große Sammlung antiker Uhren, alle voll funktionstüchtig, aber nicht eine davon ist –aufgezogen - das würde zu viel Lärm machen.

Auch sonst scheint in Dedenbach die Zeit angehalten zu haben: Im Hof ihres alten Bauernhofs sitzt das Ehepaar Scheuer. Sie gehen auf die 90 zu, aber sind geistig noch fit wie eh und je. Täglich sitzen sie auf ihrer Bank, betrachten das Dorfgeschehen, machen Späße und geben ihre Geschichten zum Besten.

Am oberen Ende der Straße schraubt Klaus an seinen Motorrädern – Oldtimer, versteht sich, und ein Kölner Lehrer-Ehepaar genießt mitten im Ort das Leben in alten Gemäuern. Die ganze Großfamilie freut sich, einen Ort gefunden zu haben, an dem es einen ganz besonderen Schatz gibt: Zeit.