Ein Film von Lutz Näkel

Gerade mal 80 Meter ist sie lang und trägt somit ihren Namen zu Recht, die Kleingasse in Waldorf. Waldorf liegt in der Nähe von Ahrweiler in der Eifel und ist eine schmucke Gemeinde. Im Ortskern steht ein restauriertes Fachwerkhaus neben dem anderen. Auf die Kleingasse sind die Waldorfer besonders stolz, denn dort können sie seit zwei Jahren endlich wieder einkaufen – im "Hofladen", den Marion Klemke betreibt.

Sie kam vor 24 Jahren der Liebe wegen nach Waldorf, aber erst jetzt, so sagt sie, wisse sie alles über den Ort. Denn der "Hofladen" hat sich auch zur Nachrichtenbörse von Waldorf entwickelt, hier lässt sich bei einem Kaffee oder im Winter beim Glühwein gut über alles Wichtige im Dorf reden. Gleich neben dem Hofladen steht das Heimatmuseum. Das ehemalige Bauernhaus war bis 1995 noch bewohnt, von einer alten Dame, die dort ohne fließendes Wasser und mit einem Plumpsklo auf dem Hof auskommen musste.

Vor zwölf Jahren begann der Bürger- und Heimatverein, das Haus zu einem Museum zu machen. Heute lässt sich dort nachvollziehen, wie die Waldorfer Anfang des 20. Jahrhunderts lebten und arbeiteten. Und manchmal wird dort auch noch „Mobbes“ zubereitet, ein Brotaufstrich aus Äpfel und Birnen, der zwölf Stunden lang in einem Topf gekocht wird - eine Spezialität, die früher von Waldorf bis nach Köln geliefert wurde!