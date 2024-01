Lindenplatz in Fischbach

Ein Film von Harald Hort

Fischbach liegt an der Nahe. Seinen Namen hat der 900-Seelen-Ort allerdings vom Fischbach, der, aus dem Idarwald kommend, durch den Ort fließt. Idar-Oberstein liegt nur einen Steinwurf entfernt und so führt auch die Edelsteinstraße durch Fischbach.

HIERZULAND schaut sich jedoch nicht dort um, sondern am Lindenplatz im Zentrum. Um diesen Platz herum ist Fischbach entstanden.

Hier stand die alte Schule. Hier wohnten die Bergleute in ihren kleinen Häusern, von denen einige wieder hervorragend restauriert wurden. Dahinter steigen beeindruckende Felsen steil auf. Einige Häuser klammern sich daran fest. Dort, irgendwo im Berg, verlaufen die Stollen eines alten Kupferbergwerkes. Inzwischen ist es für Besucher geöffnet.

Die Führung der zahlreichen niederländischen Gruppen übernimmt regelmäßig Joop Jenkens.

Der Rentner aus Holland wohnt selbst am Lindenplatz in einem ehemaligen Bergmannshaus. Das hat er selbst in Rekordzeit restauriert. Genau wie sein Nachbar Bernd Spang, der die ehemalige „Bruderbüchse“ wieder fit gemacht hat. Das war so eine Art Sozial- und Krankenkasse der mittelalterlichen Bergleute.

Eine Häuserzeile darüber, an den steilen Felswänden, geht Manfred Dasch einem alten Bergmannshobby nach: Er züchtet Brieftauben. Als letzter in Fischbach, doch auf Landes- und Bundesebene sehr erfolgreich.