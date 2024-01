Bahnhofstraße in Gommersheim

Ein Film von Heidrun Wieser

Gommersheim liegt in der Südpfalz bei Edenkoben und ist ein typisches pfälzisches Dorf - mit einem Kindelsbrunnen und einer Kerwe, aber ohne Wein. Alle "Heime" ringsherum, wie Germersheim oder Westheim haben Wein - nur die Gommersheimer nicht.

Das Dorf ist in eine Sandgrube gebaut. Gut für Spargel und Rüben und für Tabak - und für Hortensien! Die Gommersheimer haben ausgesprochen viele schöne Gärten. Das zeichnet den Ort wohl aus. In der Bahnhofstraße öffnen sich Tore und Törchen in einige dieser Gärten, aber auch in andere Etablissements.