Ein Film von Elmar Babst

Anflug auf Kroppach im Westerwald SWR SWR -

Kroppach liegt im Nordosten unseres Landes und ist der Mittelpunkt der landschaftlich ansprechenden "Kroppacher Schweiz". Zentrum und Lebensader der 680-Einwohner-Gemeinde ist die Hauptstraße. Dort hat sich einiges getan: der Bäcker weg, die Dorfkneipe zu, der Edeka-Laden geschlossen. Positiv aber auch: wer in Kroppach krank wird, hat es nicht weit - in der Hauptstraße gibt es gleich zwei Arztpraxen.

Die Hauptstraße in Kroppach SWR SWR -

Jeder, der Kroppach ansteuert, tut das zwangsläufig über die Hauptstraße. Jeder? Nein, einer nimmt meist eine Abkürzung – er kommt mit dem Helikopter. Rainer Meutsch hat seinen eigenen Landeplatz in Kroppach – und er hat ihn sich redlich verdient.

Nicht, weil er – nachdem er das Busunternehmen seiner Vorfahren in der Hauptstraße verlassen hatte – zum erfolgreichen Geschäftsmann aufstieg. Nein, weil er sich einen Traum erfüllte: nachdem er sein Reiseunternehmen "Berge&Meer" erfolgreich verkaufte, baut er nun mit seiner Stiftung "fly and help" Schulen in aller Welt für arme Kinder. Rainer Meutsch ist viel unterwegs – doch seinen Wohnsitz hat er nach wie vor in Kroppach.