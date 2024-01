Dorfstraße in Schalkenbach

per Mail teilen

Ein Film von Tobias Haucke

Die Dorfstraße war früher das Zentrum des dörflichen Lebens in Schalkenbach. Sie wurde entlang des kleinen Schalkenbaches angelegt, der dem Ort seinen Namen gab. Die alte Kapelle von 1748 steht hier und die Kinder gingen hier früher in die Dorfschule. Von dieser Lebendigkeit ist auf den ersten Blick nicht mehr viel erhalten: Still liegt die Dorfstraße heute meistens da.

Doch, wenn man etwas genauer hinschaut, findet man sie noch: Die Originale – Menschen, die schon seit mehr als einem halben Jahrhundert hier wohnen und das Leben in Schalkenbach geprägt haben. Aber auch die nächste Generation trifft man – jene Schalkenbacher, die mit neuen Ideen die Zukunft des kleinen Örtchens am Rande der Eifel gestalten werden.

Josef Schneider, der Bäckermeister

Josef Schneider und sein Sohn Peter verbinden Vergangenheit und Zukunft: Josef, der alte Bäckermeister, steht jetzt schon seit 70 Jahren hier an der Dorfstraße in der Backstube. Sein Sohn Peter führt den Betrieb weiter. Ihr traditionell gebackenes Brot ist weit über die Grenzen des Dorfes hinaus bekannt.

In der Mitte der Dorfstraße steht das Haus der Familie Harst. Johann Harst ist über 90 Jahre alt – und sein Reich ist der Garten. Lange schon würde er nicht mehr leben, wenn er nicht seine Gartenarbeit hätte, sagt er. Und die lässt er sich auch nicht nehmen: Seine Frau Maria muss mit ihren Blumen im Hof bleiben. Eine klare Arbeitsteilung, die der Dorfstraße viel schönes beschert: Der Vorhof des Hauses mit seinen vielen Blumen ist einer der schönsten am Rand der Dorfstraße und der Garten versorgt die umliegenden Häuser stets mit frischem Obst und Gemüse.

Idylle hinter der Dorfstraße

Am oberen Ende der Dorfstraße gibt es ein Geschäft, das vielleicht die Zukunft von Schalkenbach ist: Bei Familie Kupka kann man Ziegenkäse kaufen – aus eigener Herstellung. Seit zwei Jahren betreiben Mutter Christine, Vater Hans und Sohn Jan einen eigenen Hof mit über hundert Tieren. Der Ziegengouda verkauft sich immer besser – bald schon soll er auch in den Nachbarorten vertrieben werden.

Auch, wenn man es nicht auf den ersten Blick sieht: Mit den vielen Menschen, die die Vergangenheit geprägt haben und jenen, welche heute schon die Zukunft gestalten, ist die Dorfstraße noch immer das Zentrum des kleinen Örtchens Schalkenbach.