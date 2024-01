Ein Film von Peter Thielen

Sie ist eine absolute Vorzeigestraße. Sie macht Hillesheim zur Europäischen Beispielstadt. Und sie ist ein ganz besonders farbenfrohes Gässchen. Die Burgstraße in Hillesheim ist einzigartig. Seit ihrer Sanierung in den 70er und 80er Jahren zieht die idyllische Straße, im alten Ortskern gelegen, Besucher in ihren Bann. Das liegt zum einen sicher an den vielen Farben, in denen die Häuser der Burgstraße gestrichen sind, rot, gelb und blau und viele weitere, aber zum anderen an ihrer langen Geschichte, ihrer Gastfreundlichkeit und an den netten Menschen, die in der Straße wohnen.

"Farbigkeit ist ein Ausdruck von Lebensfreude", sagte der zuständige Stadtsanierer Tassilo Sittmann und dieses Motto scheint hier tatsächlich aufgegangen zu sein – bis heute. Lebensfrohe Menschen finden sich in der Burgstraße jede Menge. Margot Brüggen zum Beispiel lebt seit 45 Jahren hier und wird von allen mittlerweile nur noch "Frau Gedöns" genannt, weil sie diesen Namen immer bei Ihren Büttenreden im Karneval verwendete.

"Frau Gedöns" findet es prima, so angesprochen zu werden und grüßt dann immer besonders freundlich zurück. Oder auch Felicitas Schulz. Sie führt seit 20 Jahren die Besucher durch die Burgstraße, gerne auch im mittelalterlichen Kostüm, und hat an jeder Ecke eine kleine Anekdote auf Lager.