Ein Film von Thomas Lawetzky

Von einer romantischen Dorfstraße hat die Burgschwalbacher Straße in Zollhaus nicht allzu viel. Hier herrscht vor allem Durchgangsverkehr. Der Charme der Straße ergibt sich aus ihren Bewohnern und einigen Kuriositäten. Da Zollhaus verwaltungsmäßig in seine vier Nachbargemeinden aufgeteilt ist, gehört die eine Straßenseite zu Hahnstätten, die andere zu Burgschwalbach. Bis vor einigen Jahren hieß denn auch die eine Straßenseite Burgschwalbacher Straße, die andere Bahnhofstraße , was für reichlich Verwirrung sorgte.

Sehr originell hingegen eine Schaufensterpuppe mit wechselnder Bekleidung im ersten Stock eines Hauses. Einheimische kennen sie und schmunzeln. Auswärtige, die nur gelegentlich vorbeikommen, wundern sich hingegen schon, dass da immer einer unbeweglich und grußlos im Fenster steht. Das markanteste Gebäude der Straße ist der rote Backsteinbau des "Kreml". Der Zollhäuser Kreml ist ein Kultur- und Bildungszentrum und eine wichtige Begegnungsstätte für die ganze Region mit Kindergarten, Kino, Kneipe, Veranstaltungsräumen etc.

Mit der Geschichte von Zollhaus und der Burgschwalbacher Straße beschäftigt sich die Interessengemeinschaft Zollhaus. Deren frühere Vorsitzende Helga Schäfer hat an einem Prachtband mit historischen Fotos und Dokumenten mitgearbeitet. Wer das Buch zur Hand nimmt staunt nicht schlecht: An der Burgschwalbacher Straße lag vor 100 Jahren ein kleines Industriezentrum mit hunderten von Arbeitsplätzen.

Ebenfalls historisch unterwegs ist Robert Geyer. Sein Verein "Ackerkralle" sammelt seit 30 Jahren historische landwirtschaftliche Geräte aller Art. Dutzende von Exponaten, von Traktor bis zur Mistgabel, sind da mittlerweile zusammengekommen. Sie werden auch schon mal an Film-Produktionen verliehen.