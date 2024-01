Ein Film von Peter Thielen

Eine Dorfstraße wie viele andere in Rheinland-Pfalz ist die Burgstraße in Nürburg schon sehr lange nicht mehr. Seit der Nürburgring in unmittelbarer Nachbarschaft gebaut wurde, in den 1920er Jahren, schlägt der Puls der Burgstraße im Tempo der Rennstrecke. Jedes Haus in der Burgstraße, jeder Einwohner hat irgendwie mit dem Ring zu tun, und an den Rennwochenenden steigt auch der Adrenalinspiegel der Burgstraße.

Und so verwundert es nicht, dass die Burgstraße in diesen für den Nürburgring ungewissen Zeiten vor allem eine Straße voller Sorgen ist. Was bedeutet die Insolvenz für die Menschen hier? Wie wird es weiter gehen mit dem Ring? Was wird aus ihrer heißgeliebten Rennstrecke? Das sind die Fragen die sich die Menschen in der Burgstraße zur Zeit stellen. Doch wann sie Antworten erhalten, ist ungewiss.

Wir stellen die Burgstraße und ihre besorgten Bewohner vor, wie etwa den Hotelier Klaus Daniels, der sein Hotel bereits in der dritten Generation betreibt oder auch Rita und Heinz Hoffmann die beide vom Ring leben. - Eine Straße voller Sorgen, aber auch voller Hoffnung.