Gartenweg in Helmenzen

Ein Film von Stefanie Hinzen

Meistens ist es ruhig im Gartenweg, sehr ruhig: in der Straße stehen überwiegend Einfamilienhäuser, die Anwohner arbeiten in Altenkirchen und den anderen Städten in der Umgebung. Am Wochenende aber kehrt Leben in die Straße - und zwar Leben auf Rädern: Nils-Obed Riecker, vielfacher Medailleninhaber im Fahrrad-Trial nutzt die Straße und alles rechts und links des Wegesrandes gerne als Trainingsstrecke. Bei den Deutschen Meisterschaft im Fahrradtrial schaffte der Helmenzer in der Junioren-Klasse den Sprung auf das Siegerpodest. Zwar verpasste er aufgrund einer Verletzung infolge eines Sturzes eine bessere Platzierung, doch mit der Bronzemedaille war er vollauf zufrieden.

Ein ein paar Meter weiter wird die Titanic wieder flott gemacht: vor Jahren baute Jürgen Schürdt mit einigen Kumpels das Schiff als Karnevalswagen nach. Dabei wurde das Projekt größer und aufwendiger als gedacht und schließlich zu Schade, um einfach wieder abgebaut zu werden. Und so geht die Titanic aus Helmenzen immer wieder als Party-Schiff auf große Reise.

Einmal im Jahr findet im Gartenweg an der historischen Scheune die große Kutschenparade statt: bis zu 20 verschiedene Kutschen marschieren zur großen Parade durch den Gartenweg auf, mehrere hundert Zuschauer füllen die Straße mit Leben - und wir sind diesmal mit dabei!