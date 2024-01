Schulstraße in Hennweiler

per Mail teilen

Ein Film von Jutta Kastenholz

Hennweiler liegt im südlichen Hunsrück, ganz in der Nähe von Kirn in 400 Metern Höhe, am Fuße des Soonwalds. Bekannt ist der Ort für seine Motocross Piste, aber natürlich gibt es auch ruhige Plätzchen im Schatten der beiden Kirchen. Dazu eine Prise historisches Fachwerk und als besonderes Schmuckstück das alte Schulhaus von 1913.

Und wo gibt es das sonst noch? Ein Dorf mit eigener Grundschule, Kindergarten und sogar noch einem Landarzt? In Hennweiler, kann das alles zusammen die Schulstraße bieten. Kein Wunder, dass es in dem Ort viele junge Familien gibt. Und jede Menge frische Ideen. Zum Beispiel ein Heizkraftwerk, das aus dem gemeindeeigenen Holz Gas gewinnt und die öffentlichen Gebäude beheizt.

Doch in Hennweiler denkt man nicht nur an die Zukunft. Der jüdische Friedhof und die Geschichte der jüdischen Bürger im Dorf werden gepflegt.