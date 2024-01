Bahnhofstraße in Steinfeld

Ein Film von Bernd Schwab

Steinfeld liegt in der Südpfalz am Rande des Bienwaldes. Rund 2000 Menschen leben in der Gemeinde, in der auch Kurt Beck, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, zu Hause ist. Steinfeld ist ein Dorf mit einer bewegten Vergangenheit. Der sogenannte Westwall, eine Verteidigungslinie aus dem 2. Weltkrieg, lief früher teilweise mitten durch das Dorf. Der neun Kilometer lange Steinfelder Westwallweg gewährt Einblicke in die Geschichte. Dieser Weg führt mitten durch die Bahnhofstraße des Ortes.

Die Bahnhofstraße ist eine belebte Straße. Hier finden sich die katholische Kirche, das Rathaus, eine Gaststätte und mehrere Geschäfte. Besonders traditionsreich ist die Bäckerei Strasser. Matthias Strasser und seine Frau Dagmar führen den Betrieb bereits in der 5. Generation. Die Dorfbäckerei läuft. Besonders das nach einem Geheimrezept gebackene Sauerteigbrot lockt Kunden in den Laden – selbst aus den Nachbardörfern.

Auch der Laden von Marita Seither läuft bestens. Sie bietet ihren Kunden eine ungewöhnliche Dienstleistung – eine Betteninspektion. Sie ist die Fachfrau in der Region, wenn es um Federn und Daunen geht. Dieser Tatsache verdankt sie ihren Spitznamen. Frau Holle wird sie genannt. Ansonsten ist die Bahnhofstraße eine ruhige Wohnstraße. Die meisten Häuser stammen aus den 1950er Jahren, denn die meisten Gebäude wurde während des II. Weltkriegs zerstört. In einigen Gärten gibt es noch Zeugnisse aus dieser dunklen Zeit der Ortsgeschichte – Reste des Westwalls. Betonklötze und überwachsene Bunker sind hier und da noch zu sehen.