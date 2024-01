per Mail teilen

Ein Film von Frank Hisam

Barbelroth liegt in der Südpfalz, ganz in der Nähe von Bad Bergzabern. Früher lebten die Bauern hier gut vom Tabakanbau, an vielen Höfen sind noch die Trockenscheunen zu sehen. Heute gibt es nur noch einige Winzer im Ort. Stolz sind die Barbelrother auf den Haltepunkt der Regionalbahn, auf viele hübsch sanierte Fachwerkhäuser und eine ehemalige Poststation von der Strecke Mainz - Straßburg.

Die Friedensstraße in Barbelroth klingt nach großer Aussöhnung. Das ist aber Unsinn, eine Straßenumbenennung war die einzige Not. Hintergasse hieß die Friedensstraße früher einmal, doch damit konnte sich niemand so recht identifizieren.

Namensgebend war auch nicht das Ende irgend einer Kampfhandlung, sondern der Umstand, dass am Ende der Friedensstraße ein Friedhof ist, der nun den Straßennamen liebevoll prägt. Die ganze Geschichte der Straße erzählt die Dorfchronistin Christel Ludowici, die die Friedensstraße sehr gut kennt. Außerdem wohnen in der Friedensstraße ein Winzer, ein ehemaliger Tabakbauer, ein Gemeinderatsmitglied und ein Lokführer, der mit seinem Triebwagen tatsächlich die Friedensstraße kreuzt.