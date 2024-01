Klosterkammerstraße in St. Aldegund

per Mail teilen

Ein Film von Rosetta Reina

Die Klosterkammerstraße in Sankt Aldegund ist eine Hauptschlagader des Dorfes, leben hier doch ein Drittel aller Anwohner. So auch Yvonne Treis, die gebürtige Sankt Aldegunderin, die in Äthiopien altes Liedergut aufnimmt, um es als wissenschaftliche Assistentin der Universität Paris zu retten.

Wolfgang Schöneweiß, ein weiterer Bürger des Dorfes, hat in seinem Haus, an dem er seit 12 Jahren baut, auch ein Thai-Massagestudio und zwar das seiner Frau. Nicht zu vergessen die Norddeutsche Frauengruppe, die alle der Liebe wegen nach Sankt Aldegund kamen und die Familie Rosinski: die Mama und alle drei Töchter sind Weinköniginnen!