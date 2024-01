Prümer Straße in Oberbettingen

per Mail teilen

Oberbettingen liegt im Landkreis Vulkaneifel in der Nähe von Hillesheim.

Auf Schritt und Tritt begegnet man in der Prümer Straße fleißigen Leuten: Bauern, Hausbesitzern und Handwerkern. Sie alle kümmern sich darum, dass das Leben in der Prümer Straße lebenswert bleibt.

Ein vielgefragter Spezialist: Orgelbauer Hubert Fasen. Er baut neue Orgeln, klein oder groß, ist aber auch deutschlandweit unterwegs, um historische Orgeln zu restaurieren. Vor achtzehn Jahren hat er sich in seinem Heimatdorf Oberbettingen mit seiner Orgelbauwerkstatt selbständig gemacht. Seine Werkstatt hat Hubert Fasen in der alten Dorfschmiede seines Großvaters eingerichtet. Eine seiner liebsten Orgeln steht nebenan in der Kapelle St. Nikolaus. Noch bevor er sich mit seiner eigenen Werkstatt selbständig machte, hat er die alte Orgel zusammen mit vielen freiwilligen Helfern restauriert.

Einst hat die Landwirtschaft in der Prümer Straße die wichtigste Rolle gespielt. Das hat sich heute geändert. Josef Braun ist der letzte Landwirt in der Straße. Fleißig muss er sein, damit er seinen Hof erhalten kann. Vieh hat er keines mehr, dafür konzentriert er sich auf seine zwanzig Hektar Ackerbau.

In der Prümer Straße gibt es eine ganze Reihe fleißig restaurierter Bauernhäuser – wie die Nummer 52. Nur mit Landwirtschaft haben die Bewohner nichts mehr zu tun. Barbara Bahrmann ist Chefin einer Drahtzieherei im Nachbarort. Aus der Stahlstadt Hagen kam sie in die Vulkaneifel. In der Prümer Straße hat sie den Platz für ihre Familie gefunden.

Ein paar Häuser unterhalb wohnt eine andere fleißige Frau: Die Schneiderin Roswitha Michels. Die Kunden bringen ihr alles, was zu kurz oder zu lang, zu eng oder zu weit ist. Viele Kunden auf dem Dorf bestellen ihre Kleider bei Versandhäusern – und wenn die dann nicht hundertprozentig passen, sind die Schneiderkünste von Roswitha Michels gefragt.