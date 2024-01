Rheingoldstraße in Brey

Die Rheingoldstraße war von jeher das Zentrum des dörflichen Lebens in Brey. Die ältesten Häuser hier lassen sich bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts zurückdatieren. Und den Menschen in der Rheingoldstraße liegt einiges daran, diese historischen Wurzeln zu erhalten: Mit viel Liebe haben sie viele der Häuser nach ihren urkundlichen Vorbildern restauriert.

Dafür haben die Breyer eigens ein festes Regelwerk entworfen: Dieses legt jedes Detail - bis ihn zu den originalgetreuen Farben fest -, so dass die Häuser einheitlich nach ihren historischen Vorbildern restauriert werden. Auch das Haus von Christa Jungbluth erstrahlt heute wieder so wie es vor 200 ausgesehen haben muss. Die Rentnerin hat das alte Bauernhaus mit ihrem verstorbenen Mann und viel Liebe wieder hergerichtet.

Sie haben Wände versetzt, Treppen eingezogen und die Balken poliert. Zwei Jahre haben sie dafür gebraucht - und bis auf die Elektrik alles selber gemacht. Wie Christa Jungbluth haben viele der Menschen in der Rheingoldstraße eine auffallende Liebe zum Detail.

So auch der Landschaftsmaler Albrecht Dinkel. In seinem früheren Leben war er Soldat, Presseoffizier bei der OpInfo Truppe in Koblenz. Doch nach seinem letzten Zapfenstreich nahm er den Pinsel in die Hand - und malt nun seit zwanzig Jahren die Landschaften rund um Rhein und Mosel.

Nicht ganz so detailverliebt, sondern eher mit einem Sinn fürs Grobe gehen die Frauen und Männer vom TuS Roland Brey zu Werk. Der kleine Sportverein kann eine auffallend hohe Dichte an Titelträgern in seinen Reihen vorweisen. Welt-, Europa-, und deutsche Meistertitel tragen sie hier in fast allen Disziplinen der Leichtathletik.

Besonders erfolgreich sind sie jedoch in einer Sportart die sich Ultra-Steinstoßen nennt. Steine von 20 bis 50 Kilo stoßen sie hier - wie andere Athleten Kugeln. Sportdirektor Heinz Weber hat schon alle Titel gewonnen, die es in dieser Sportart zu holen gibt. Nach eigenen Aussagen ist der Erfolg seiner Truppe kein Zufall: Er legt Wert auf ein wissenschaftlich fundiertes Training.

Der Hang zum Detail und die Liebe zur Perfektion ist eben eine Eigenschaft, die die Menschen hier in Brey auszeichnet – und damit machen sie die malerische Rheingoldstraße zu dem, was sie ist.