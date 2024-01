Hauptstraße in Neupotz

Ein Film von Christian Gallon

Wenn in Neupotz Tschaikowskys "Fanfare aus Capriccio" erklingt, gibt es wichtige Neuigkeiten. Die werden in der südpfälzischen Gemeinde von Erich Hoffmann per Lautsprecher übermittelt. Von denen gibt es im Ort rund 60 – zehn davon befinden sich in der Hauptstraße. Die ist knapp zwei Kilometer lang und bietet mit Bäckerei, Metzgerei, Apotheke, Post, Bank, Blumenladen und Friseur alles was die rund 1850 Einwohner zum täglichen Leben so brauchen.

Auch gastronomisch ist Neupotz hervorragend versorgt – mit nicht weniger als neun Gaststätten. Eines der ältesten im Ort ist das Restaurant "Zum Lamm", das seit etwa 1870 existiert. Sternekoch Manfred Kreger führt den Familienbetrieb in der vierten Generation. Kreger hat sich auf Fisch spezialisiert – wie fast alle der Neupotzer Wirtshäuser. Denn bis Anfang des 19. Jahrhunderts war Neupotz ein Fischerdorf – dank des nur wenige Kilometer entfernten Rheins.

Der brachte dem Ort jedoch auch schon so manche Unannehmlichkeit – denn mehrfach gab es bereits Hochwasser in Neupotz. Über die jahrhundertelange wechselvolle Geschichte informiert das Heimatmuseum "Haus Leben am Strom", das vor allem von Schulklassen besucht wird.

Jugendlich geprägt ist mitunter auch das Rathaus. Im ehemaligen Sitzungssaal treffen sich seit sieben Jahren rund 20 Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren zum Dart spielen, Tischfussball oder auch mal zum Waffelbacken - in der eigenen Küche des Jugendtreffs - für die Senioren.

Die freuen sich auch wenn Elke Zirker mit ihrem Gemüsewagen in die Hauptstraße kommt. Seit mehr als zehn Jahren versorgt sie vor allem die älteren Neupotzer mit frischem Gemüse aus der Region. Kostenlos dazu gibt es dann für alle beim Einkauf die neuesten Informationen aus Neupotz – sofern, die nicht schon von mit der Tschaikowskymusik per Lautsprecher verkündet worden sind.