Gerolsteiner Straße in Birresborn

Ein Film von Rosetta Reina

Radelt man den Kylltalradweg entlang, der als einer der schönsten in Rheinland-Pfalz prämiert wurde, landet man unweigerlich in Birresborn und da auf der Gerolsteiner Straße.

Sie war mal die Prachtallee des Dorfes mit 1.200 Einwohnern südlich von Gerolstein. Jetzt ist es eine Durchgangsstraße mit so einigen leer stehenden Häusern, aber auch mit Menschen, die nur hier leben wollen: die Geschäftsleute Clemens und Wirtz mit ihrem Grafikstudio und Fahrradladen samt Verleih, die Eheleute Dymond, die aus den USA wieder wegzogen, weil Birresborn so schön ist, oder Karin Sell, die sich in einem alten Bauernhaus selbst verwirklichen konnte.

Über allem thront die Sankt Nikolaus Kirche mit seiner einzigartigen Architektur, auf die Pfarrer Schwan auch stolz ist.