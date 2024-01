Ein Film von Stefanie Hinzen

Der Feitzerweg in Hof im Westerwald. Das sind 23 Häuser, die so unterschiedlich sind wie ihre Bewohner. Große Häuser neben kleinen, alte neben neuen und 23 verschiedene Vorgärten. Trotzdem haben im Feitzerweg alle Nachbarn eins gemeinsam: Sie können anpacken!

Genau in der Mitte der Straße lebt seit Sommer Ariane Peters. Die Tierärztin hat hier ein neues Zuhause für sich und ihre erfolgreiche Dackelzucht gefunden. Ihr „Erdbeerhaus“ war völlig zugewuchert und lange wollte es deshalb niemand haben. Ariane Peters aber hat es gewagt. Gemeinsam mit Freunden hat sie Haus und Garten vom Gestrüpp befreit und renoviert jetzt fleißig. Die Nachbarn sind begeistert und haben Respekt vor dem, was sie bisher geleistet hat.

Das Dach hat Dachdeckermeister Schütz erneuert. Er hat seinen Betrieb am oberen Ende der Straße und kennt jedes Haus hier bis unter die Spitze.

Mit seinem Sohn und zwei Mitarbeitern ist er vor allem in der näheren Umgebung unterwegs. In zwei Jahren will er die Firma an seinen Sohn übergeben. Die Hände in den Schoß legen wird er dann aber noch nicht. Er will weiterarbeiten, nur die Verantwortung abgeben.

Auch Antje Böckler scheut sich nicht vor harter Arbeit. Sie betreibt im Feitzerweg mit einer guten Freundin einen großen Reitstall, züchtet Pferde und bildet sie aus –alles neben ihrer Arbeit an der eigenen Tankstelle.

Egal wie alt die Menschen im Feitzerweg sind, am Wochenende wird die Gasse gefegt und gewienert – und dann gönnen sich die „Feitzer“ gerne auch eine Pause, am liebsten auf einer der vielen Bänke, die sie vor ihren Häusern aufgestellt haben.